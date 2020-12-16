«Манчестер Сити» продлит контракт с де Брёйне на следующей неделе

Бельгийский хавбек Кевин де Брёйне продлит контракт с «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, стороны ведут переговоры о продлении контракта, осталось согласовать лишь последние детали. Ожидается, что новый контракт будет заключен на следующей неделе. Де Брёйне точно останется в клубе.

29-лентий полузащитник сыграл пятнадцать матчей за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал десять голевых передач.

Действующее соглашение лидера сборной Бельгии с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2023 года, он перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро перед сезоном-2015/16.