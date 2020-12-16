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Юпамекано входит в сферу интересов «Баварии» и «Манчестер Юнайтед»

16 Декабря 2020, 17:39,

Global Look Press

Защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французский футболист не собирается форсировать события, чтобы покинуть клуб зимой. Юпамекано находится в трансферном списке «Баварии». Интерес к Део проявляет и «Манчестер Юнайтед», но переходить к активным переговорам английский клуб пока не планирует.

22-летний защитник сыграл шестнадцать матчей за «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Контракт Део с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого дарования в 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бавария, РБ Лейпциг, Дайо Упамекано
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