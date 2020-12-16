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Технический директор «Арсенала» Эду: «Нам нужен креативный игрок в центр поля»

16 Декабря 2020, 16:18,

Global Look Press

Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

«Всем понятно, что нам нужно. Мы хотим подписать креативного игрока в центр поля, именно этого нам сейчас не хватает.

Нам неприятно находиться в нынешней ситуации, но у каждого клуба бывают проблемы.

Конфликт Артеты с игроками? Эти слухи не соответствуют действительности. Как вообще можно верить в то, что игроки не доверяют Артете?» - цитирует Эду Goal.

«Арсенал» набрал тринадцать очко в двенадцати турах и занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. Отставание от лидера составляет уже двенадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Эду Гаспар
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