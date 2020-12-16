Технический директор «Арсенала» Эду: «Нам нужен креативный игрок в центр поля»

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16 Декабря 2020, 16:18,
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Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар рассказал о планах на зимнее трансферное окно.
«Всем понятно, что нам нужно. Мы хотим подписать креативного игрока в центр поля, именно этого нам сейчас не хватает.
Нам неприятно находиться в нынешней ситуации, но у каждого клуба бывают проблемы.
Конфликт Артеты с игроками? Эти слухи не соответствуют действительности. Как вообще можно верить в то, что игроки не доверяют Артете?» - цитирует Эду Goal.
«Арсенал» набрал тринадцать очко в двенадцати турах и занимает лишь пятнадцатую строчку в английской Премьер-лиге. Отставание от лидера составляет уже двенадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Эду Гаспар