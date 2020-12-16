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Агент: «Челси» хочет заработать на аренде Эмерсона»

16 Декабря 2020, 15:40,

twitter.com

Агент защитника «Челси» Эмерсона Фернандо Гарсия высказался относительно будущего своего клиента.

«Об аренде речи идти и не может, «Челси» хочет заработать на его продаже. Некоторые клубы уже выразили свою заинтересованность в Эмерсоне, но я не могу сказать какие. Пока мы не обсуждали сумму, которую хочет заработать «Челси», - цитирует Гарсию FCInternews.com.

Отметим, что Эмерсон не получает игровую практику в «Челси», но по-прежнему является ключевым игроком в сборной Италии, за которую он дебютировал в 2018 году.

Контракт 26-летнего защитника с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Эмерсон
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