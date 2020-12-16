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Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме»

16 Декабря 2020, 14:38,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о ситуации с продлением контракта с нападающим Соном Хынмином.

«Как можно подписывать новый контракт с футболистом? Никто не знает, что произойдёт в следующем сезоне.

На данный момент никто не понимает, сможем ли мы предложить игроку контракт на более выгодных условиях, чем сейчас. Это очень странный момент. Я просто доверюсь Сону и Леви. Я знаю, что они оба хотят, чтобы Сон остался, а если это возможно, то и вовсе до конца карьеры.

Я вижу, как Сон подписывает новый контракт, но я не настаиваю, чтобы это произошло немедленно, потому что сейчас, возможно, не самый подходящий момент», - цитирует Моуринью Goal.

Контракт 28-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Сон Хынмин
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