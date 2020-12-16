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«Ливерпуль» предложит новый контракт ван Дейку

16 Декабря 2020, 10:23,

Global Look Press

Руководство «Ливерпуля» подготовило новый трудовой договор для центрального защитника команды Виргила ван Дейка, утверждает издание Express.

Согласно информации источника, мерсисайдцы проведут переговоры с голландским игроком в январе. Клуб готов пролонгировать сотрудничество с 29-летним футболистом до 2026-го года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023-го года.

В настоящий момент Виргил находится в лазарете из-за травмы колена.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл пять поединков, в которых отметился одним голом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк
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