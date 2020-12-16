Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола: «Побеждать в АПЛ стало тяжелее»

16 Декабря 2020, 10:09,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал краткий комментарий после ничьей в поединке против «Вест Бромвича». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Думаю, в текущем сезоне АПЛ вряд ли кто-то сильно оторвется от конкурентов. Это уже в прошлом, сейчас наступили другие времена. Побеждать в чемпионате Англии стало намного тяжелее», - приводит слова испанского наставника издание BBC Sport.

В настоящий момент «Манчестер Сити», набрав 20 баллов, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Манкунианцы отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на пять очков.

В следующем туре команда Гвардиолы на выезде сыграет против «Саутгемптона».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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