Гвардиола: «Побеждать в АПЛ стало тяжелее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал краткий комментарий после ничьей в поединке против «Вест Бромвича». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Думаю, в текущем сезоне АПЛ вряд ли кто-то сильно оторвется от конкурентов. Это уже в прошлом, сейчас наступили другие времена. Побеждать в чемпионате Англии стало намного тяжелее», - приводит слова испанского наставника издание BBC Sport.

В настоящий момент «Манчестер Сити», набрав 20 баллов, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Манкунианцы отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на пять очков.

В следующем туре команда Гвардиолы на выезде сыграет против «Саутгемптона».