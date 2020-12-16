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«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в споре за Месси

16 Декабря 2020, 10:01,

Global Look Press

Боссы «Манчестер Сити» уверены, что имеют преимущество в споре с французским «ПСЖ» за нападающего Лионеля Месси, у которого следующим летом истекает контракт с каталонской «Барселоной».

Как сообщает издание Express, манкунинцы считают, что наставник команды Хосеп Гвардиола является большим козырем в переговорах с Лионелем. Тренер работал вместе с Месси в «Барселоне».

33-летний аргентинец пытался покинуть «сине-гранатовых» прошлым летом, однако сделке помешала огромная сумма отступных, прописанная в его контракте. В составе «Барселоны» Лионель выступает с 2003-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси
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