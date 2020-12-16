«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в споре за Месси

Боссы «Манчестер Сити» уверены, что имеют преимущество в споре с французским «ПСЖ» за нападающего Лионеля Месси, у которого следующим летом истекает контракт с каталонской «Барселоной».

Как сообщает издание Express, манкунинцы считают, что наставник команды Хосеп Гвардиола является большим козырем в переговорах с Лионелем. Тренер работал вместе с Месси в «Барселоне».

33-летний аргентинец пытался покинуть «сине-гранатовых» прошлым летом, однако сделке помешала огромная сумма отступных, прописанная в его контракте. В составе «Барселоны» Лионель выступает с 2003-го года.