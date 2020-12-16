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Агент: «Озил любит «Арсенал» и болельщиков»

16 Декабря 2020, 08:42,

Global Look Press

Футбольный агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, поведал о желании своего клиента выступать за «канониров».

«Сложилась непростая ситуация. Месут любит «Арсенал» и фанатов. Он сожалеет, что ему не предоставили шанса в нынешнем сезоне. Думаю, болельщики команды хотят, чтобы Озил вернулся на поле. Сейчас он усердно тренируется. Это свидетельствует о его профессионализме», - приводит слова агента издание Tuttomercatoweb.

Напомним, что Озил не был включен в заявку «Арсенала» на нынешний сезон. Его трудовой договор с английский клубом рассчитан до середины 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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Комментарии (2)
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0
Tytus
16 Декабря 2020, 11:22

За такой контракт да не любить?

0
LMI
16 Декабря 2020, 09:17

Значит никому больше не нужен кроме нас

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