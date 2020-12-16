Эллардайс сменит Билича у руля «Вест Бромвича»

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16 Декабря 2020, 08:19,
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Хорватский специалист Славен Билич покинет пост наставника «Вест Бромвича», несмотря на ничью в поединке против «Манчестер Сити». Игра, состоявшаяся в Манчестере, завершилась вничью со счетом 1:1.
Согласно данным издания Daily Mail, владельцы клуба уже приняли решение об отставке Билича. Официально об увольнении станет известно 16-го декабря. Освободившееся место займет Сэм Эллардайс, известный по работе в сборной Англии и «Эвертоне».
После 13 сыгранных туров «Вест Бромвич» набрал всего семь очков и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Бромвич, Славен Билич, Сэм Эллардайс