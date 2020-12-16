Моуринью: «В «Манчестер Юнайтед» мне не хватило времени»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вспомнил о периоде своей карьеры в «Манчестер Юнайтед».

«В «Манчестер Юнайтед» мне не хватило времени. Это первый клуб, в котором я чувствовал, что ухожу в середине процесса. Однако я уважаю чужие решения. Сейчас я счастлив, они тоже довольны. У нас прекрасные отношения. Всегда с гордостью говорю об этом, когда покидаю клуб», - приводит слова португальского тренера издание Goal.

Моуринью занимал пост наставника манкунианцев с 2016-го по 2018-й год. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.