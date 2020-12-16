«Вест Бромвич» выстоял под натиском «Манчестер Сити»

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16 Декабря 2020, 00:52,
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«Манчестер Сити» не устаёт удивлять в текущем сезоне. В 13-м туре Премьер-лиги вице-чемпионы принимали «Вест Бромвич» из зоны вылета и не смогли победить, хотя выглядели гораздо лучше соперника, который лишь раз пробил в створ.
Протокол игры
|(1:0) Гюндоган Илкай 30'
|43' Диаш Рубен (1:1)
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • 45'Диаш Рубен • Аке Натан • Менди Бенджамин 75' ( Уокер Кайл ( 75') • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай • Стерлинг Рахим • Де Брёйне Кевин • Фоден Фил 76' ( Агуэро Серхио ( 76') • Жезус Габриэль
Запасные: Лапорт Эмерик • Силва Бернарду • Марез Рияд • Стеффен Закари • Торрес Ферран
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • О'Ши Дара • Гиббс Киран • Сойерс Ромен • Филлипс Мэтт 87' ( Пелтьер Ли ( 87') • Ливермор Джейк 80' ( Кровинович Филип ( 80') • Галлахер Конор • 40'Диангана Грэди • Ахерн-Грант Карлан 70' ( Остин Чарльз ( 70')
Запасные: Иванович Бранислав • Гросицки Камил • Баттон Дэвид • Робинсон Каллум
15 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
На 30-й минуте Илкай Гюндоган расстрелял ворота с центра штрафной площади, а гостям помог рикошет после удара Олувасемилого Аджайи.
После перерыва «горожане» имели массу шансов, но в основном мячи останавливал поймавший кураж голкипер Сэм Джонстон.
Ничья 1:1 помешала «Манчестер Сити» взлететь на шестое место в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Вест Бромвич