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«Вест Бромвич» выстоял под натиском «Манчестер Сити»

16 Декабря 2020, 00:52,

Global Look Press

«Манчестер Сити» не устаёт удивлять в текущем сезоне. В 13-м туре Премьер-лиги вице-чемпионы принимали «Вест Бромвич» из зоны вылета и не смогли победить, хотя выглядели гораздо лучше соперника, который лишь раз пробил в створ.

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
(1:0) Гюндоган Илкай 30'    
    43' Диаш Рубен (1:1)
Эдерсон Мораес Канселу Жоау   45' Диаш Рубен Аке Натан Менди Бенджамин   75' (Уокер Кайл (   75') Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Стерлинг Рахим Де Брёйне Кевин Фоден Фил   76' (Агуэро Серхио (   76') Жезус Габриэль
Запасные: Лапорт Эмерик Силва Бернарду Марез Рияд Стеффен Закари Торрес Ферран
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого О'Ши Дара Гиббс Киран Сойерс Ромен Филлипс Мэтт   87' (Пелтьер Ли (   87') Ливермор Джейк   80' (Кровинович Филип (   80') Галлахер Конор   40' Диангана Грэди Ахерн-Грант Карлан   70' (Остин Чарльз (   70')
Запасные: Иванович Бранислав Гросицки Камил Баттон Дэвид Робинсон Каллум
15 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

На 30-й минуте Илкай Гюндоган расстрелял ворота с центра штрафной площади, а гостям помог рикошет после удара Олувасемилого Аджайи.

После перерыва «горожане» имели массу шансов, но в основном мячи останавливал поймавший кураж голкипер Сэм Джонстон.

Ничья 1:1 помешала «Манчестер Сити» взлететь на шестое место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Вест Бромвич
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