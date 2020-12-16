«Вест Бромвич» выстоял под натиском «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не устаёт удивлять в текущем сезоне. В 13-м туре Премьер-лиги вице-чемпионы принимали «Вест Бромвич» из зоны вылета и не смогли победить, хотя выглядели гораздо лучше соперника, который лишь раз пробил в створ.

На 30-й минуте Илкай Гюндоган расстрелял ворота с центра штрафной площади, а гостям помог рикошет после удара Олувасемилого Аджайи.

После перерыва «горожане» имели массу шансов, но в основном мячи останавливал поймавший кураж голкипер Сэм Джонстон.

Ничья 1:1 помешала «Манчестер Сити» взлететь на шестое место в таблице.