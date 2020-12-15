Фоден проводит 50-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ

Сегодня, 15 декабря, в рамках тринадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле примет «Вест Бромвич».

Стоит отметить, что полузащитник Фил Фоден выйдет в стартовом составе «горожан». Сегодняшний матч станет пятидесятым для молодого футболиста в английской Премьер-лиге.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин сыграл пятнадцать матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Контракт Фодена с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2024 года.