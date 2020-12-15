Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Фенербахче» интересуется Озилом, вероятность перехода оценивается в 90%

15 Декабря 2020, 21:24,

Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, в услугах немца заинтересован «Фенербахче». Отмечается, что видеть Озила у себя хотят многие клубы, но никто из них не готов потянуть высокую зарплату Месута. Озил готов пойти на уступки «Фенербахче», потому что испытывает симпатию к турецкому клубу.

Вероятность перехода Озила в «Фенербахче» оценивается в 90%.

Напомним, что Озил не попал в заявку «Арсенала» на нынешний сезон. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Таким образом, «Арсенал» может выручить хоть какие-то деньги с продажи футболиста лишь зимой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола