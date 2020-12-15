«Фенербахче» интересуется Озилом, вероятность перехода оценивается в 90%

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, в услугах немца заинтересован «Фенербахче». Отмечается, что видеть Озила у себя хотят многие клубы, но никто из них не готов потянуть высокую зарплату Месута. Озил готов пойти на уступки «Фенербахче», потому что испытывает симпатию к турецкому клубу.

Вероятность перехода Озила в «Фенербахче» оценивается в 90%.

Напомним, что Озил не попал в заявку «Арсенала» на нынешний сезон. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Таким образом, «Арсенал» может выручить хоть какие-то деньги с продажи футболиста лишь зимой.