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​Грилиша лишили водительских прав за два инцидента на дороге

15 Декабря 2020, 15:44,

Depositphotos

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш был лишён водительских прав сроком на девять месяцев, а также оштрафован на 82,5 тысячи фунтов (около 90 тысяч евро). О таком решении суда сообщает на своих страницах Evening Standard.

Напомним, в марте Грилиш устроил ДТП на своём Range Rover менее чем через сутки после того, как призвал людей оставаться в своих домах в условиях пандемии коронавируса. В октябре футболист снова отметился на дороге со знаком минус, значительно превысив допустимую скорость движения по пути на тренировочную базу.

В десяти матчах Премьер-лиги в этом сезоне Грилиш забил пять голов и отдал шесть голевых передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Астон Вилла, Джек Грилиш
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