Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Хедира обсудил с Анчелотти трансфер в «Эвертон»

15 Декабря 2020, 11:34,

Global Look Press

Немецкий полузащитник Сами Хедира близок к уходу из туринского «Ювентуса» и переезду в английскую Премьер-лигу, об этом информирует издание Daily Mirror.

Согласно данным источника, 33-летний футболист провел переговоры с наставником «Эвертона» Карло Анчелотти о возможном трансфере в стан мерсисайдского клуба. Тренер и игрок хорошо знакомы по совместной работе в мадридском «Реале».

Трудовое соглашение Хедиры со «старой синьорой» истекает летом 2021-го года. В сезоне-2020/2021 опытный полузащитник ни разу не появлялся на поле в составе итальянского гранда.

После 12 туров «Эвертон» набрал 20 очков и занимает седьмое место в таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Сами Хедира, Трансферы футбола - зима 2021
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