Дендонкер подписал новый контракт с «Вулверхэмптоном»

Бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер пролонгировал сотрудничество с «Вулверхэмптоном». Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до середины 2023-го года. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что 25-летний футболист защищает цвета английского коллектива с лета 2018-го года. В нынешнем сезоне Дендонкер принял участие в 12 поединках во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

По итогам 12 туров английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» набрал 17 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.