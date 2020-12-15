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Дендонкер подписал новый контракт с «Вулверхэмптоном»

15 Декабря 2020, 11:22,

Global Look Press

Бельгийский полузащитник Леандер Дендонкер пролонгировал сотрудничество с «Вулверхэмптоном». Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до середины 2023-го года. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что 25-летний футболист защищает цвета английского коллектива с лета 2018-го года. В нынешнем сезоне Дендонкер принял участие в 12 поединках во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

По итогам 12 туров английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» набрал 17 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вулверхэмптон, Леандер Дендонкер
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