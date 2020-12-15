Фергюсон отреагировал на смерть Жерара Улье

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о смерти бывшего главного тренера «Лиона» и «Ливерпуля» Жерара Улье.

«Я был шокирован этой новость. Улье стал моим хорошим другом во время своего пребывания в «Ливерпуле». Мы продолжали дружить после его ухода из мерсисайдского клуба. Жерар был истинным джентльменом. Это печальный день для всего футбольного мира», - передает слова Фергюсона издание BBC Sport.

Улье ушел из жизни в понедельник, 14-го декабря, в возрасте 73 лет.

Жерар наиболее известен по работе в «Ливерпуле». Он занимал пост наставника английского коллектива с 1998-го по 2004-й год. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а также становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата Англии.