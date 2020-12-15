Итоги первого года подтверждают опасения: Артете не надо было доверять «Арсенал»

Микель Артета возглавляет «Арсенал» год, и самым показательным итогом его работы стали слухи о возвращении Арсена Венгера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что показал испанец в стане «канониров».

В последние годы работы Арсена Венгера в «Арсенале» только ленивый не критиковал француза. Болельщикам «канониров» не нравилась игра, их не устраивало хоть и лигочемпионское, но лишь четвёртое место, не одобрялись и трансферы. Венгера нет уж давно, и, кажется, фанаты готовы всё простить и вернуть наставника.

Сначала в Лондоне плевались от Унаи Эмери, но он ушёл, и стало ещё хуже. Почти год назад, 19 декабря 2019 года, «Арсенал» возглавил Микель Артета. Тогда команда шла на десятой строчке. Сейчас «канониры» пятнадцатые, и преимущество над зоной вылета составляет... 5 очков. Выигранные Кубок и Суперкубок Англии — это хорошо, но такими темпами лондонцы вполне могут оказаться в чемпионшипе.

Когда Артета только пришёл, многие этому решению удивились. У испанца было всего два качества: он раньше выступал за «Арсенал» и работал помощником Хосепа Гвардиолы. Цитировались истории, как главный тренер «Манчестер Сити» давал своему ученику чуть ли не руководить командой в отдельных матчах и видел в нём своего преемника. Вероятно, всё так и было. Более того, в звёздном и отдалённом «Манчестер Сити», возможно, у Артеты получилось бы...

...Однако испанец возглавил «Арсенал». У лондонцев и состав не такой звёздный, и игры не было. По ходу прошлого сезона неудачи Артеты списывали на то, что наставник строит сложную игру, и ему нужно время. Однако время идёт, а прогресса нет. Более того, цифры продвинутой статистики показывают, что «Арсенал» играет очень просто, не столь разыгрывая мяч, сколько просто закидывая его вперёд. Более того, самые яркие успехи «канониры» при Артете одержали в матчах, где скорее оборонялись, что точно не свойственно философии Гвардиолы.

Судя по всему, все мрачные прогнозы оправдываются. Артета не может вывести «Арсенал» из кризиса и только усугубляет ситуацию. Это как же надо было постараться, чтобы Обамеянг перестал забивать! В прошлом сезоне Премьер-лиги габонец отличился 22 раза, в этом — всего 2.

А вот оборона у нынешнего «Арсенала» довольно крепкая, судя по статистике. В Премьер-лиге меньше пропустили всего четыре команды. Однако вкупе это даёт понимание, что лондонцы играют в очень вязкий, скучный и низовой футбол. Был бы результат — это служило бы оправданием, а вот без него...

Особенно смешно сейчас сравнивать работу Артеты и Моуринью. Первого считали прогрессивным и перспективным наставником, второго — сдувшимся пенсионером. Таблица же Премьер-лиги причудливым образом всё расставляет на свои места.

Вряд ли до боксинг дэй руководители «канониров» будут делать резкие движения. Если же этот промежуток лондонцы проведут неудачно, то в начале нового года Артета может покинуть свой пост. Всё же «Арсеналу» сейчас нужен не молодой и перспективный со своим видением, а простой и работящий тренер, который знает, что делать, чтобы быстро набирать очки. О стиле стоит думать тогда, когда не будет волновать вопрос вылета.

Андрей Центров