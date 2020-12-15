​38-летний Чех сыграл за резерв «Челси» и пропустил дважды

В понедельник вечером состоялся матч резервистов «Челси» и «Тоттенхэма». Ворота «пенсионеров» в этом поединке защищал 38-летний Петр Чех, который работает с первой командой и даже был заявлен на сезон Премьер-лиги, учитывая возможное влияние пандемии коронавируса.

Чех пропустил от резервистов «Тоттенхэма» дважды – на третьей и семнадцатой минутах. «Шпоры» вели 2:0, но «Челси» во втором тайме совершил камбэк и отпраздновал победу со счётом 3:2. Игра заканчивалась в формате «десять на десять». У «пенсионеров» удаление схлопотал полузащитник Дэнни Дринкуотер, чья карьера в последнее время катится по наклонной.