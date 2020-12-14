Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Статистика показывает, что чемпионом Англии будет «Тоттенхэм» Моуринью

14 Декабря 2020, 22:56,

Global Look Press

Весьма интересные данные опубликовал на своих страницах Four Four Two. Оказывается, команды Жозе Моуринью в английской Премьер-лиге всегда занимали такое же итоговое место, какое занимали после двенадцати сыгранных туров. Речь идёт о полных сезонах под руководством португальского специалиста.

В настоящий момент в Премьер-лиге сыграно двенадцать туров, и на вершине таблицы располагается как раз команда Жозе Моуринью. «Тоттенхэм» имеет 25 очков и опережает «Ливерпуль» по разности мячей (+14 против +9).

В среду, шестнадцатого декабря, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сразятся на «Энфилде».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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