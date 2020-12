​Статистика показывает, что чемпионом Англии будет «Тоттенхэм» Моуринью

Весьма интересные данные опубликовал на своих страницах Four Four Two. Оказывается, команды Жозе Моуринью в английской Премьер-лиге всегда занимали такое же итоговое место, какое занимали после двенадцати сыгранных туров. Речь идёт о полных сезонах под руководством португальского специалиста.

В настоящий момент в Премьер-лиге сыграно двенадцать туров, и на вершине таблицы располагается как раз команда Жозе Моуринью. «Тоттенхэм» имеет 25 очков и опережает «Ливерпуль» по разности мячей (+14 против +9).

В среду, шестнадцатого декабря, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сразятся на «Энфилде».