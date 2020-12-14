«Арсенал» после ухода Венгера в цифрах: Всё очень плохо

20 апреля 2018 года Арсен Венгер покинул пост главного тренера «Арсенала». Французский специалист ушёл из клуба, который он тренировал 22 года. Его много критиковали за то, что «Арсенал» стал «вечно четвертым» и забыл о чемпионских амбициях. Прошло 2,5 года, «Арсенал» сменил двух (с Юнбергом – даже трёх) тренеров и находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице. Как же изменился «Арсенал» без Венгера. Только цифры. Спойлер – всё стало лишь хуже.

ТРОФЕИ

Самый простой и понятный критерий – это выигранные титулы и результаты команды по итогам сезона.

При Унаи Эмери лондонский «Арсенал» завершил свой первый сезон без титулов, хотя «канониры» могли стать обладателями трофея Лиги Европы, но в финальном матче безапелляционно проиграли «Челси». В Премьер-лиге «канониры» финишировали пятыми, что по нынешним меркам выглядит неплохим достижением.

В сезоне 2019/20 Эмери сменил Юнберг, а менее чем через месяц Микел Артета. Испанец выиграл Кубок Англии, победив в финале «Челси».

Про еврокубки в тот сезон вспоминать страшно – «Арсенал» вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от греческого «Олимпиакоса».

Новый сезон «Арсенал» начал с победы в Суперкубке Англии, но после этого начался сущий кошмар. Особенно в Премьер-лиге. На текущий момент «канониры» лишь пятнадцатые – и это худший старт «Арсенала» за долгие годы.

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ОБОРОНА

Учитывая, что мы сейчас говорим о кризисном «Арсенале», то для сравнения статистических показателей возьмем заключительный сезон Арсена Венгера. Проводить параллели с чемпионским составом с Анри, Виейра и Бергкампом – бессмысленно и просто глупо.

Итак, в прощальном сезоне Венгера «Арсенал» пропустил в Премьер-лиге 51 гол, т.е. в среднем 1.3 мяча за игру. Если анализировать показатель xG (ожидаемые голы), то «Арсенал» должен был пропустить 48.1 мяча – расхождение некритическое.

После ухода Венгера «Арсенал» сначала пропустил 51 гол, а потом 48 мячей. Формально, голов стало меньше, но если взглянуть на xG, то «Арсенал» должен был пропускать 55.5 голов при Эмери и 54.1 при Артете. Это означает лишь одно – оборона стала чаще позволять соперникам опасно бить по воротам, но те либо мазали, либо спасали вратари «Арсенала».

АТАКА

В последнем сезоне Венгера «Арсенал» забил 74 гола, при Эмери «канониры» отличились 73 раза, а при Артете – 56!

Мало того, что голов фактически стало меньше, так «Арсенал» существенно снизил свой показатель xG в атаке. При Венгере «канониры» должны были забивать 69,33 гола, а при Эмери – 60,62 гола. Для Артеты цифры и вовсе катастрофические – 45,4! Это означает, что при Микеле «Арсенал» не просто не забивает, он практически не создает опасных моментов. Грубо говоря, атакующая игра лондонцев при Микеле примерно на треть стала хуже, чем при Венгере. И это при таком количестве игроков атаки!

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СТИЛЬ ИГРЫ

Помните как многие критиковали «Арсенал» позднего Венгера за то, что команда пытается буквально занести мяч в ворота соперника, избегая быстрых выпадов? Статистика ярко демонстрирует, что при Эмери и Артете «канониры» забыли о том, что такое позиционные атаки.

Если брать за минимум позиционной атаки 10 передач, то при Венгере «Арсенал» проводил как минимум 4,3 атаки за 90 минут встречи. При Эмери это число снизилось до 3.4, а при Артете упала до смешных 2.6. Фактически «Арсенал» стал играть в «бей-беги».

Давайте посмотрим на статистику быстрых атак – это атаки, которые завершались ударами после и в которых делалось менее трёх передач. При Венгере таких было 1.8 за игру, при Эмери – 2, а при Артете – 2.5.

И ещё одна характерная цифра – безадресные передачи. При Венгере – 9.3 за игру, при Эмери – 11.8, при Артете – 13.9.

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ДЕНЬГИ

Арсен Венгер после того, как «Арсенал» построил свой стадион «Эмирейтс» едва ли не в каждом интервью говорил, что у клуба нет денег и он вынужден экономить. Долгое время «Арсенал» тратил летом примерно по 40-50 миллионов евро, и лишь после 2016 года Венгеру разрешили открыть кошелек.

В сезоне 2016/17 он потратил 113 миллионов. Вы будете смеяться, но тогда он заплатил 45 миллионов за Джаку, 41 – за Мустафи и 20 за Лукаса Переса (да, был и такой).

Через год он купил Обамеянга и Ляказетта, суммарно потратив примерно 130 миллионов евро.

Правда его сменщики также не научились считать деньги. Унаи Эмери сначала потратил 80 миллионов евро на четверых игроков, а потом выдал «мега-трансфер» в лице Николя Пепе. За ивуарийца заплатили всё те же 80 миллионов евро. Всего за сезон 2019/20 «Арсенал» потратил 160 миллионов евро.

Микель Артета тоже не привык скромничать. Он купил игроков на 86 миллионов евро, а заодно выдал огромные зарплаты Виллиану и Обамеянгу. И да, он продолжает держать на «банке» Месута Озила с его царской зарплатой.

В общем, цифры говорят, что даже при кризисном Венгере «Арсеналу» было не так плохо как при его преемниках. Может пора Кроенке снова позвонить старине Арсену?

Максим МАЛЮКОВ