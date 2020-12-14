Сабалета: «Месси будет наслаждаться футболом в «Манчестер Сити»

Экс-защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета высказался о ситуации с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мне грустно видеть Месси в таком положении. Никогда не мог и подумать, что Лео будет дожидаться окончания контракта с «Барселоной». Сейчас его команда играет плохо, мне кажется, что он недоволен этой ситуацией.

В «Манчестер Сити» у него есть близкий друг – Серхио Агуэро, к тому же Лео раньше работал с Гвардиолой в «Барселоне», они знают друг друга. Если Месси решит покинуть «Барселону», то «Манчестер Сити» будет одним из основных вариантов для него.

Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», но если Месси всё-таки решит уйти, то «Манчестер Сити» станет тем клубом, куда он может перейти и насладиться футболом», - цитирует Сабалету Goal.