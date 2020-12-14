Умер экс-тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

Французский тренер Жерар Улье, известный по работе в «Ливерпуле», скончался в возрасте 73 лет. О причинах смерти пока ничего неизвестно.

Как информирует издание L'Equipe, специалист только вчера вернулся домой после перенесенной операции на аорте в Париже.

Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле». Француз занимал пост рулевого мерсисайдцев с 1998-го по 2004-й год. Под его руководством «красные» выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а также становились обладателями серебряных и бронзовых медалей АПЛ.

Кроме того, Жерар работал в «Лионе», «ПСЖ», «Астон Вилле» и сборной Франции.