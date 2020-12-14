Умер экс-тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

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14 Декабря 2020, 13:37,
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Французский тренер Жерар Улье, известный по работе в «Ливерпуле», скончался в возрасте 73 лет. О причинах смерти пока ничего неизвестно.
Как информирует издание L'Equipe, специалист только вчера вернулся домой после перенесенной операции на аорте в Париже.
Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле». Француз занимал пост рулевого мерсисайдцев с 1998-го по 2004-й год. Под его руководством «красные» выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а также становились обладателями серебряных и бронзовых медалей АПЛ.
Кроме того, Жерар работал в «Лионе», «ПСЖ», «Астон Вилле» и сборной Франции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жерар Улье
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неплохой был тренер , помню его , вечная память , что то косит 2020 народ