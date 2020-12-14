Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Умер экс-тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

14 Декабря 2020, 13:37,

Global Look Press

Французский тренер Жерар Улье, известный по работе в «Ливерпуле», скончался в возрасте 73 лет. О причинах смерти пока ничего неизвестно.

Как информирует издание L'Equipe, специалист только вчера вернулся домой после перенесенной операции на аорте в Париже.

Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле». Француз занимал пост рулевого мерсисайдцев с 1998-го по 2004-й год. Под его руководством «красные» выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а также становились обладателями серебряных и бронзовых медалей АПЛ.

Кроме того, Жерар работал в «Лионе», «ПСЖ», «Астон Вилле» и сборной Франции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жерар Улье
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
KING KENNI
14 Декабря 2020, 14:54

Пусть земля будет ему пухом... Мы всегда будем помнить тебя!

2
ARTUR
14 Декабря 2020, 14:13

неплохой был тренер , помню его , вечная память , что то косит 2020 народ

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола