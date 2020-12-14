Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» способен претендовать на чемпионство»

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14 Декабря 2020, 13:34,
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Испанский голкипер Давид де Хеа, выступающий за «Манчестер Юнайтед», рассказал о цели манкунианцев в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«Сезон-2020/2021 - отдельный разговор, многие клубы борются за первое место. Думаю, наша команда тоже способна претендовать на чемпионство. Главное - это максимальная концентрация», - приводит слова вратаря официальный сайт «красных дьяволов».
В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера набрал 20 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.
В следующем туре манкунианцы встретятся с «Шеффилд Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
andpet,поддерживаю,по поводу концентрации!!Вот для этого существуют дубли и глубокий запас-просидел бы на банке месяца два,три-может и зашевелился,как наш "несравненный"Погба.Стоило пару матчей выйти со скамейки в игру-результат пошел в гору.Хотя Давидка трепло и дурак по факту-вылетить в группы в ЛЧ и претендовать в АПЛ...хахаха)))
с его концентраций на воротах мы точно не станем чемпионами.его я бы первым выгнал с Манчестера.