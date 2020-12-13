Выпендрёж ФИФА с номинацией Бьелсы на звание лучшего тренера года выглядит глупо

ФИФА назвала финальную тройку претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2020 года. В неё вошёл Марсело Бьелса, возглавляющий «Лидс». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять логику.

В пятницу стали известны имена трёх тренеров, которые претендуют на звание лучшего по версии ФИФА по итогам 2020 года. Наличие в этом списке наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика абсолютно логично. Более того, будет странно, если награду получит кто-то другой. Включение в список Юргена Клоппа понятно, хотя как раз именно 2020 год сложился для него не лучшим образом. А вот наличие в топ-3 претендентов Марсело Бьелсы — это удивление.

Что сделал аргентинский наставник, чтобы претендовать на звание лучшего тренера года? Неужели победа в чемпионшипе стала так высоко цениться? Кстати, в Премьер-лиге «Лидс» идёт во второй половине таблицы, никакого футбольного прорыва команда не показывает, на чемпионство не претендует.

Каждый легко назовёт несколько тренеров, которые больше заслужили возможность претендовать на звание лучшего по итогам года. Томас Тухель вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, Хулен Лопетеги взял Лигу Европы и вернул «Севилью» в топ-4 в Испании, Юлиан Нагельсманн превратил «Лейпциг» в европейскую силу и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Если уж ФИФА хотелось эпатировать, то чем плох наставник «Шахтёра» Луиш Каштру с полуфиналом Лиги Европы и мощным выступлением в Лиге чемпионов на фоне травм и эпидемии коронавируса внутри команды вкупе с выигранным чемпионатом?

Чем каждый из них хуже Бьелсы — абсолютно непонятно. У них есть реальные успехи, которыми аргентинец в 2020 году похвастаться не может. Кстати, футбол «Лидса» далеко не самый захватывающий, даже если посмотреть на статистику Премьер-лиги этого сезона.

Кажется, что в ФИФА кто-то начитался различных футбольных гиков, которые превозносят Бьелсу как главного тренерского гения из ныне живущих. Аргентинец, возможно, и пытается прививать «Лидсу» красивый футбол, но этого точно мало, чтобы считаться лучшим тренером года.

Зачастую молодые люди любят кичиться тем, что смотрят кино не для всех, слушают малоизвестных исполнителей, читают подобных писателей. При этом часто они это делают не по той причине, что им нравится, а чтобы казаться продвинутыми, выглядеть лучше тех, кто предпочитает попсу. Кажется, что и ФИФА зачем-то решила нарочито показать, что в организации футбол понимают лучше всех попсовых любителей.

В артхаусе нет ничего плохого, и там много настоящих произведений искусства. Только есть разница между истинными ценителями этой эстетитики и теми, кто бездумно смотрит все подряд, чтобы казаться самым умным.

Бьелса создал себе крутой образ непонятого гения современности, который работает ради высшей цели, не размениваясь на такие сиюминутные мелочи, как трофеи. Только футбол — это спорт, где всё же победа очень многое значит. Когда Бьелса что-то завоюет серьёзное, тогда можно будет говорить о нём как о претенденте на звание лучшего тренера года. Пока же номинация ФИФА выглядит как дань моде и глупый подростковый китч.

Андрей Центров