​38-летний Чех сыграет за резервистов «Челси» против «Тоттенхэма»

38-летний голкипер Петр Чех в понедельник сыграет за резервный состав «Челси» в игре против «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на собственные источники.

Основной вратарь резервной команды Лукас Бергстром в субботу сыграл за юношескую команду «Челси». В штабе лондонского клуба не хотят, чтобы голкипер проводил два матча за два дня.

Что касается Карло Зигера, то он в настоящий момент находится в расположении первой команды «Челси» в так называемым «пузыре». Если он сыграет за резервистов, то для возвращения в ряды основы придётся снова сдавать тест на коронавирус.

Петр Чех тоже тренируется с основой, но тренерский штаб предпочитает отправить на игру резервистов именно его, ведь Карло Зигер занимает более высокое место в списке вратарей «Челси».