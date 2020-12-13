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​38-летний Чех сыграет за резервистов «Челси» против «Тоттенхэма»

13 Декабря 2020, 12:53,

Depositphotos

38-летний голкипер Петр Чех в понедельник сыграет за резервный состав «Челси» в игре против «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Athletic, ссылаясь на собственные источники.

Основной вратарь резервной команды Лукас Бергстром в субботу сыграл за юношескую команду «Челси». В штабе лондонского клуба не хотят, чтобы голкипер проводил два матча за два дня.

Что касается Карло Зигера, то он в настоящий момент находится в расположении первой команды «Челси» в так называемым «пузыре». Если он сыграет за резервистов, то для возвращения в ряды основы придётся снова сдавать тест на коронавирус.

Петр Чех тоже тренируется с основой, но тренерский штаб предпочитает отправить на игру резервистов именно его, ведь Карло Зигер занимает более высокое место в списке вратарей «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Петр Чех
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