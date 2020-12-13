​Райола: «Поздравляю Bild с чемпионством по фейковым новостям»

Известный агент Мино Райола высказался по поводу известного немецкого издания Bild.

«Поздравляем Bild. Чемпионы по фейковым новостям! Как всегда, Bild не разочаровывает. Удивительно, как распространяются фейковые новости», - написал Райола на своей странице в Twitter, добавив смайл с медалью за первое место и кубком.

Напомним, ранее Bild опубликовал информацию о том, что полузащитник Поль Погба готов прекратить трудовые отношения с Мино Райолой, если тот в обозримом будущем не найдёт для него новый клуб.

Ранее Мино Райола говорил, что между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба «всё кончено».