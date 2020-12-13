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​Райола: «Поздравляю Bild с чемпионством по фейковым новостям»

13 Декабря 2020, 11:53,

twitter.com

Известный агент Мино Райола высказался по поводу известного немецкого издания Bild.

«Поздравляем Bild. Чемпионы по фейковым новостям! Как всегда, Bild не разочаровывает. Удивительно, как распространяются фейковые новости», - написал Райола на своей странице в Twitter, добавив смайл с медалью за первое место и кубком.

Напомним, ранее Bild опубликовал информацию о том, что полузащитник Поль Погба готов прекратить трудовые отношения с Мино Райолой, если тот в обозримом будущем не найдёт для него новый клуб.

Ранее Мино Райола говорил, что между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба «всё кончено».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Поль Погба, Мино Райола
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13 Декабря 2020, 12:05

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