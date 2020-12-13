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​«Не болтай, когда не знаешь»: Погба ответил критикам

13 Декабря 2020, 09:29,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил критикам. Очередная порция негатива в адрес француза вылилась после того, как в начале недели его агент Мино Райола заявил, что между Погба и «МЮ» «всё кончено».

«Я всегда боролся и всегда буду бороться за «Манчестер Юнайтед», моих партнёров по команде и болельщиков. Эти «бла-бла» не важны. Будущее далеко, главное – настоящее, и я на 1000% вовлечён.

Вместе мы всегда сильны. Между мной и клубом всё хорошо, и это никогда не изменится. Когда ты не знаешь, что происходит внутри, не надо болтать», - написал Погба в Instagram после нулевой ничьей в дерби с «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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