​Ибрагимович: «Моуринью доказывает, что является топ-тренером»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Швед и португалец в своё время вместе работали в «Манчестер Юнайтед».

«Жозе делает свою работу. Он доказывал и доказывает, что является топ-тренером, одним из лучших. Он просто продолжает делать то, что делал раньше, просто с другим клубом. Я знаю, какой Моуринью человек и тренер. Его философия – рецепт успеха», - приводит слова Ибрагимовича Football.London, ссылаясь на BBC Radio 5 Live.

На текущий момент «Тоттенхэм» Жозе Моуринью делит место на вершине таблицы Премьер-лиги с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.