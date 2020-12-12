«Ньюкасл» с трудом одолел аутсайдера

«Ньюкасл» выиграл второй матч подряд в чемпионате Англии, одолев «Вест Бромвич» в домашнем матче 12-го тура АПЛ. Гости уже на первой минуте пропустили атаку соперника, и прострел с левого фланга Жоэлинтона на Мигеля Альмирона стал голевым.

«Дрозды» отыгрались в начале второго тайма, последовал заброс в штрафную на Дарнелла Ферпонга, который с лета вколотил мяч в сетку. А последнее слово все равно осталось за «Ньюкаслом», на 82-й минуте Дайт Гейл головой переправил мяч в «девятку» ворот - 2:1.

Если «Вест Бромвич» с 6 очками остался в зоне вылета, то его соперник поднялся на 11-е место.