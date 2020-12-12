«Ньюкасл» с трудом одолел аутсайдера

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12 Декабря 2020, 20:01,
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«Ньюкасл» выиграл второй матч подряд в чемпионате Англии, одолев «Вест Бромвич» в домашнем матче 12-го тура АПЛ. Гости уже на первой минуте пропустили атаку соперника, и прострел с левого фланга Жоэлинтона на Мигеля Альмирона стал голевым.
«Дрозды» отыгрались в начале второго тайма, последовал заброс в штрафную на Дарнелла Ферпонга, который с лета вколотил мяч в сетку. А последнее слово все равно осталось за «Ньюкаслом», на 82-й минуте Дайт Гейл головой переправил мяч в «девятку» ворот - 2:1.
Если «Вест Бромвич» с 6 очками остался в зоне вылета, то его соперник поднялся на 11-е место.
Протокол игры
|Ньюкасл
|2:1
|Вест Бромвич
|(1:0) Альмирон Мигель 1'
|50' Ферлонг Дарнелл (1:1)
|(2:1) Гейл Дуайт 82'
Дарлоу Карл • Крафт Эмиль 80' ( Мёрфи Джейкоб ( 80') • Хэйден Айзак • Кларк Киран • Льюис Джамал 35' 69' ( Гейл Дуайт ( 69') • Альмирон Мигель 86' ( Йедлин Деандре ( 86') • Лонгстафф Шон • Шелви Джонджо • Ритчи Мэтт • Уилсон Каллум • 90'Жоэлинтон
Запасные: Лонгстафф Мэттью • Кэрролл Эндрю • Хендрик Джефф • Лэнгли Даниэль
Джонстон Сэм • Аджайи Олувасемилого • 69'Иванович Бранислав • 88'О'Ши Дара • Ферлонг Дарнелл • 35'Галлахер Конор 80' ( Гросицки Камил ( 80') • Сойерс Ромен • Филлипс Мэтт • Кровинович Филип • Робинсон Каллум 46' ( Гиббс Киран ( 46') • Ахерн-Грант Карлан 46' ( Остин Чарльз ( 46')
Запасные: Ливермор Джейк • Баттон Дэвид • Диангана Грэди • Кипре Седрик
12 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Вест Бромвич