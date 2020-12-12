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«Ньюкасл» с трудом одолел аутсайдера

12 Декабря 2020, 20:01,

Евро-Футбол.Ру

«Ньюкасл» выиграл второй матч подряд в чемпионате Англии, одолев «Вест Бромвич» в домашнем матче 12-го тура АПЛ. Гости уже на первой минуте пропустили атаку соперника, и прострел с левого фланга Жоэлинтона на Мигеля Альмирона стал голевым.

«Дрозды» отыгрались в начале второго тайма, последовал заброс в штрафную на Дарнелла Ферпонга, который с лета вколотил мяч в сетку. А последнее слово все равно осталось за «Ньюкаслом», на 82-й минуте Дайт Гейл головой переправил мяч в «девятку» ворот - 2:1.

Если «Вест Бромвич» с 6 очками остался в зоне вылета, то его соперник поднялся на 11-е место.

Протокол игры  
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
(1:0) Альмирон Мигель 1'    
    50' Ферлонг Дарнелл (1:1)
(2:1) Гейл Дуайт 82'    
Дарлоу Карл Крафт Эмиль   80' (Мёрфи Джейкоб (   80') Хэйден Айзак Кларк Киран Льюис Джамал   35'   69' (Гейл Дуайт (   69') Альмирон Мигель   86' (Йедлин Деандре (   86') Лонгстафф Шон Шелви Джонджо Ритчи Мэтт Уилсон Каллум   90' Жоэлинтон
Запасные: Лонгстафф Мэттью Кэрролл Эндрю Хендрик Джефф Лэнгли Даниэль
Джонстон Сэм Аджайи Олувасемилого   69' Иванович Бранислав   88' О'Ши Дара Ферлонг Дарнелл   35' Галлахер Конор   80' (Гросицки Камил (   80') Сойерс Ромен Филлипс Мэтт Кровинович Филип Робинсон Каллум   46' (Гиббс Киран (   46') Ахерн-Грант Карлан   46' (Остин Чарльз (   46')
Запасные: Ливермор Джейк Баттон Дэвид Диангана Грэди Кипре Седрик
12 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Вест Бромвич
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