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Директор «Арсенала» заявил, что клуб доверяет Артете

12 Декабря 2020, 15:37,

Global Look Press

Руководство лондонского «Арсенала» доверяет главному тренеру команды Микелю Артете, несмотря на провальное выступление в нынешнем сезоне АПЛ. Об этом заявил директор клуба Винай Венкатешам.

«Микель любит «Арсенал» и понимает, что значит выступать за «канониров». Артета настоящий командный игрок. Он составил сильную команду с техническим директором и персоналом. Микель стремится к успеху и делает это с уважением к нашим традициям. Артета - очень сильная личность», - цитирует руководителя The Times.

«Арсенал» провел 11 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, набрав 13 очков. Команда занимает 15-е место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
12 Декабря 2020, 15:50
какой директор такой и тренер....всю ту гниль надо искоренить но к сожалению кронке плевать хотел на клуб
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