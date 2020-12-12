Директор «Арсенала» заявил, что клуб доверяет Артете

Руководство лондонского «Арсенала» доверяет главному тренеру команды Микелю Артете, несмотря на провальное выступление в нынешнем сезоне АПЛ. Об этом заявил директор клуба Винай Венкатешам.

«Микель любит «Арсенал» и понимает, что значит выступать за «канониров». Артета настоящий командный игрок. Он составил сильную команду с техническим директором и персоналом. Микель стремится к успеху и делает это с уважением к нашим традициям. Артета - очень сильная личность», - цитирует руководителя The Times.

«Арсенал» провел 11 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, набрав 13 очков. Команда занимает 15-е место в таблице.