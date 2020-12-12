Озил попал в сферу интересов трёх клубов МЛС

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12 Декабря 2020, 14:57,
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Немецкий полузащитник Месут Озил, у которого истекает контракт с лондонским «Арсеналом», имеет варианты продолжения карьеры в МЛС, сообщает MLS Soccer.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляют несколько клубов. Речь идет о «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Руководство «канониров» не собирается препятствовать уходу хавбека, потерявшего место в составе команды.
Месут защищает цвета лондонского «Арсенала» с 2013-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии немецкий полузащитник на поле не появлялся.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021