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Озил попал в сферу интересов трёх клубов МЛС

12 Декабря 2020, 14:57,

Global Look Press

Немецкий полузащитник Месут Озил, у которого истекает контракт с лондонским «Арсеналом», имеет варианты продолжения карьеры в МЛС, сообщает MLS Soccer.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляют несколько клубов. Речь идет о «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Руководство «канониров» не собирается препятствовать уходу хавбека, потерявшего место в составе команды.

Месут защищает цвета лондонского «Арсенала» с 2013-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии немецкий полузащитник на поле не появлялся.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
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