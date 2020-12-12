Леманн: «Арсенал» находится в худшем положении за последние десятилетия»

Экс-голкипер лондонского «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о провальном выступлении «канониров» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Нынешнее положение худшее за последние десятилетия. Это неприемлемо для такого клуба. Я очень огорчен, что репутация «Арсенала» ухудшается. Нужно это прекратить.

Уже никто не говорит о победах, когда упоминается «Арсенал». Сейчас в команде много проблем», - приводит слова Леманна портал Goal.

«Арсенал» провел в чемпионате Англии 11 поединков и набрал всего 13 очков. Подопечные Микеля Артеты занимают 15-е место в турнирной таблице.