«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба на Роналду

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12 Декабря 2020, 10:23,
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Руководство «Манчестер Юнайтед» обдумывает варианты расставания с полузащитником Полем Погба, заявившим о желании сменить клубную прописку.
Как сообщает издание The Independent, «красные дьяволы» готовы обменять французского хавбека в туринский «Ювентус» на форварда Криштиану Роналду. Если сделка не состоится, манкунианцы готовы рассмотреть кандидатуру аргентинца Пауло Дибалы.
Ранее Погба попросил своего агента Мино Райолу найти для него новый клуб.
В текущем сезоне АПЛ Поль провел восемь поединков и забил один мяч. Роналду сыграл шесть матчей в Серии А, отметившись восемью забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
Смешно.
Прочитав вчера про Юве, подумал о чем то подобном...прямая продажа в данных условиях вряд ли возможна...ну, что ж, посмотрим