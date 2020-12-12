«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба на Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» обдумывает варианты расставания с полузащитником Полем Погба, заявившим о желании сменить клубную прописку.

Как сообщает издание The Independent, «красные дьяволы» готовы обменять французского хавбека в туринский «Ювентус» на форварда Криштиану Роналду. Если сделка не состоится, манкунианцы готовы рассмотреть кандидатуру аргентинца Пауло Дибалы.

Ранее Погба попросил своего агента Мино Райолу найти для него новый клуб.

В текущем сезоне АПЛ Поль провел восемь поединков и забил один мяч. Роналду сыграл шесть матчей в Серии А, отметившись восемью забитыми мячами.