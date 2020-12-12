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«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба на Роналду

12 Декабря 2020, 10:23,

Global Look Press

Руководство «Манчестер Юнайтед» обдумывает варианты расставания с полузащитником Полем Погба, заявившим о желании сменить клубную прописку.

Как сообщает издание The Independent, «красные дьяволы» готовы обменять французского хавбека в туринский «Ювентус» на форварда Криштиану Роналду. Если сделка не состоится, манкунианцы готовы рассмотреть кандидатуру аргентинца Пауло Дибалы.

Ранее Погба попросил своего агента Мино Райолу найти для него новый клуб.

В текущем сезоне АПЛ Поль провел восемь поединков и забил один мяч. Роналду сыграл шесть матчей в Серии А, отметившись восемью забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
12 Декабря 2020, 11:05

Смешно.

0
snk6565
12 Декабря 2020, 10:29

Прочитав вчера про Юве, подумал о чем то подобном...прямая продажа в данных условиях вряд ли возможна...ну, что ж, посмотрим

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