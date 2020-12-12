Сульшер: «Манчестер Юнайтед» может навязать борьбу за чемпионство»

«Манчестер Юнайтед» способен побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Об этом заявил главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

«Красные дьяволы» всегда должны бороться за трофеи. В последние несколько сезонов в Англии претендовали на золото два клуба, которые имели большой отрыв от соперников. Однако я верю, что наша команда будет прогрессировать по ходу сезона и сможет навязать борьбу за чемпионство», - передает слова норвежца портал Goal.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ. Подопечные Сульшера отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на пять баллов.