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Погба может уволить Райолу, если агент не найдёт для него новый клуб

12 Декабря 2020, 09:38,

Global Look Press

Французский хавбек Поль Погба собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно. Как сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк, полузащитник уже сказал своему агенту Мино Райоле найти для него новый клуб.

Кроме того, Погба пригрозил Райоле, если агент не найдет ему новый клуб в кратчайшие сроки, он прекратит с ним сотрудничество.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Полю со стороны туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала». Действующий контракт француза с манкунианцами рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний хавбек сыграл восемь матчей и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Мино Райола, Трансферы футбола - зима 2021
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