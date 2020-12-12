Погба может уволить Райолу, если агент не найдёт для него новый клуб

Французский хавбек Поль Погба собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно. Как сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк, полузащитник уже сказал своему агенту Мино Райоле найти для него новый клуб.

Кроме того, Погба пригрозил Райоле, если агент не найдет ему новый клуб в кратчайшие сроки, он прекратит с ним сотрудничество.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Полю со стороны туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала». Действующий контракт француза с манкунианцами рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний хавбек сыграл восемь матчей и забил один гол.