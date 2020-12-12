«Реал» решил вернуть Регилона

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12 Декабря 2020, 09:14,
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Защитник Серхио Регилон, перебравшийся в лондонский «Тоттенхэм» из мадридского «Реала», может вернуться в «королевский» клуб летом. Об этом рапортует издание El Chiringuito.
23-летний футболист переехал в английский чемпионат в сентябре текущего года за 30 миллионов евро. При этом в сделку была включена опция обратного выкупа за 45 миллионов, которой намерен воспользоваться мадридский гранд.
Испанский клуб хочет вернуть Регилона из-за слабой игры 33-летнего бразильца Марсело.
В сезоне-2020/2021 Серхио провел 12 поединков за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Серхио Регилон