«Реал» решил вернуть Регилона

Защитник Серхио Регилон, перебравшийся в лондонский «Тоттенхэм» из мадридского «Реала», может вернуться в «королевский» клуб летом. Об этом рапортует издание El Chiringuito.

23-летний футболист переехал в английский чемпионат в сентябре текущего года за 30 миллионов евро. При этом в сделку была включена опция обратного выкупа за 45 миллионов, которой намерен воспользоваться мадридский гранд.

Испанский клуб хочет вернуть Регилона из-за слабой игры 33-летнего бразильца Марсело.

В сезоне-2020/2021 Серхио провел 12 поединков за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами.