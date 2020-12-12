Два топ-клуба АПЛ поборются за Холанна

Норвежский голеадор Эрлинг Холанн, выступающий в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию», попал в сферу интересов двух английских топ-клубов.

Согласно информации издания Daily Mail, заинтересованность в услугах 20-летнего скандинава проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают Холанна в качестве замены Серхио Агуэро.

Эрлинг перешел в дортмундский клуб в январе 2020-го года из австрийского «Зальцбурга». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанн сыграл восемь матчей, забил десять голов и сделал две результативные передачи.