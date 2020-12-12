«Вест Хэм» вырвал победу в борьбе с «Лидсом»

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12 Декабря 2020, 01:04,
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12-й тур чемпионата Англии начался в пятницу. «Лидс» в два раза чаще контролировал мяч, чем «Вест Хэм», к тому же открыл счет в самом начале игры. Матеуш Клих получил право на 11-метровый и пробил ужасно, но Лукаш Фабьянски перед сэйвом покинул ворота. «Приговор» пришлось повторить, и счет был открыт. Томаш Соучек сравнял счет в середине первого тайма ударом головой в то время, как голкипер метался во время подачи, не решив до конца идти ли на перехват. В оставшееся время соперники создали примерно равное количество моментов, а ключевым снова стал удар головой, Анджело Огбонна вырвал победу для лондонцев - 2:1. «Молотобойцы» уже пятые, их соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Клих Матеуш 6'
|25' Соучек Томаш (1:1)
|80' Огбонна Анджело (1:2)
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Купер Лиам • Алиоски Эгзиян 33' 46' ( Шеклтон Джейми ( 46') • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • Морено Родриго • Клих Матеуш • Харрисон Джек 46' ( Кошта Элдер ( 46') • Бэмфорд Патрик 74' ( Робертс Тайлер ( 74')
Запасные: Эрнандес Пабло • Касилья Кико • Стрёйк Паскаль • Поведа Иан
Фабьянски Лукаш • 3'Цоуфал Владимир • Бальбуэна Фабиан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Боуэн Джаррод 85' ( Джонсон Бен ( 85') • Райс Деклан • Соучек Томаш • Форнальс Пабло 90' ( Снодграсс Роберт ( 90') • Бенрахма Саид 84' ( Ноубл Марк ( 84' ) • 90'Алле Себастьян
Запасные: Лансини Мануэль • Фредерикс Райан • Доусон Крэйг • Рэндолф Даррен
11 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Лидс