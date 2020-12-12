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«Вест Хэм» вырвал победу в борьбе с «Лидсом»

12 Декабря 2020, 01:04,

Global Look Press

12-й тур чемпионата Англии начался в пятницу. «Лидс» в два раза чаще контролировал мяч, чем «Вест Хэм», к тому же открыл счет в самом начале игры. Матеуш Клих получил право на 11-метровый и пробил ужасно, но Лукаш Фабьянски перед сэйвом покинул ворота. «Приговор» пришлось повторить, и счет был открыт. Томаш Соучек сравнял счет в середине первого тайма ударом головой в то время, как голкипер метался во время подачи, не решив до конца идти ли на перехват. В оставшееся время соперники создали примерно равное количество моментов, а ключевым снова стал удар головой, Анджело Огбонна вырвал победу для лондонцев - 2:1. «Молотобойцы» уже пятые, их соперник - 14-й.

Протокол игры  
Лидс 1:2 Вест Хэм
(1:0) Клих Матеуш 6'    
    25' Соучек Томаш (1:1)
    80' Огбонна Анджело (1:2)
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Купер Лиам Алиоски Эгзиян   33'   46' (Шеклтон Джейми (   46') Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Морено Родриго Клих Матеуш Харрисон Джек   46' (Кошта Элдер (   46') Бэмфорд Патрик   74' (Робертс Тайлер (   74')
Запасные: Эрнандес Пабло Касилья Кико Стрёйк Паскаль Поведа Иан
Фабьянски Лукаш   3' Цоуфал Владимир Бальбуэна Фабиан Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Боуэн Джаррод   85' (Джонсон Бен (   85') Райс Деклан Соучек Томаш Форнальс Пабло   90' (Снодграсс Роберт (   90') Бенрахма Саид   84' (Ноубл Марк (   84'   90') Алле Себастьян
Запасные: Лансини Мануэль Фредерикс Райан Доусон Крэйг Рэндолф Даррен
11 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Лидс
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