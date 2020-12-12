«Вест Хэм» вырвал победу в борьбе с «Лидсом»

12-й тур чемпионата Англии начался в пятницу. «Лидс» в два раза чаще контролировал мяч, чем «Вест Хэм», к тому же открыл счет в самом начале игры. Матеуш Клих получил право на 11-метровый и пробил ужасно, но Лукаш Фабьянски перед сэйвом покинул ворота. «Приговор» пришлось повторить, и счет был открыт. Томаш Соучек сравнял счет в середине первого тайма ударом головой в то время, как голкипер метался во время подачи, не решив до конца идти ли на перехват. В оставшееся время соперники создали примерно равное количество моментов, а ключевым снова стал удар головой, Анджело Огбонна вырвал победу для лондонцев - 2:1. «Молотобойцы» уже пятые, их соперник - 14-й.