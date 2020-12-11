Бендтнер: «Оскорблял Венгера, чтобы он продал меня. Не сработало»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер высказался по поводу своих отношений с Арсеном Венгером.

«Мы уважали друг друга и были честны, но летом 2013 года я хотел уйти из «Арсенала», и «Кристал Пэлас» сделал отличное предложение. Сделка сорвалась, потому что лондонцы не смогли найти мне замену.

Венгер позвонил мне и сказал: «Извини, но ты не уходишь». Это было для меня сильнейшим ударом, потому что я целую неделю ждал трансфера. Я звонил Венгеру, называл его ******* [подлым человеком], чтобы ему пришлось продать меня. Не сработало. Это показало его характер – Арсен сказал, что я остаюсь ради клуба. С ним было трудно спорить. Это наш единственный горячий разговор, в остальное время только он мог крикнуть на меня», - цитирует Бендтнера FourFourTwo.