​Фернандеш: «У «Манчестер Юнайтед» есть шансы выиграть АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в ноябре. После получения награды португальский футболист сказал несколько слов.

«Даже одну такую награду завоевать сложно, так что я действительно горжусь тем, что завоевал уже третью.

Я буду счастлив, когда выиграю Премьер-лигу. Цель моего приезда в Англию, в такой огромный клуб, заключалась в том, чтобы стать чемпионом. Думаю, у нас есть шансы сделать это», - приводятся слова Фернандеша на официальном сайте АПЛ.

В четырёх ноябрьских матчах Премьер-лиги Бруну Фернандеш забил четыре гола.