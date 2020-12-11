Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Фернандеш: «У «Манчестер Юнайтед» есть шансы выиграть АПЛ»

11 Декабря 2020, 16:18,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в ноябре. После получения награды португальский футболист сказал несколько слов.

«Даже одну такую награду завоевать сложно, так что я действительно горжусь тем, что завоевал уже третью.

Я буду счастлив, когда выиграю Премьер-лигу. Цель моего приезда в Англию, в такой огромный клуб, заключалась в том, чтобы стать чемпионом. Думаю, у нас есть шансы сделать это», - приводятся слова Фернандеша на официальном сайте АПЛ.

В четырёх ноябрьских матчах Премьер-лиги Бруну Фернандеш забил четыре гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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0
ингерман
11 Декабря 2020, 16:40

«У «Манчестер Юнайтед» есть шансы выиграть АПЛ»
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ай.. железная логика.. )))

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