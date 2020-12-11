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​«Ювентус» попытается вернуть Погба уже зимой

11 Декабря 2020, 15:40,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Ранее агент французского футболиста Мино Райола заявил, что между Погба и «красными дьяволами» «всё кончено».

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» попытается подписать Погба уже в рамках зимнего трансферного окна. Туринский клуб ожидает сложных переговоров, поскольку ему нужно убедить игрока пойти на снижение зарплаты, а также убедить «Манчестер Юнайтед» отпустить француза в аренду с возможностью выкупа.

Отмечается, что перед трансфером Погба «Ювентусу» нужно будет расстаться с некоторыми своими футболистами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (3)
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0
FORZAYOU
11 Декабря 2020, 16:59

В аренду пусть берут. Посмотрим насколько полено сдеградировало

0
Sergo
11 Декабря 2020, 16:13

Хедиру в обратку

0
snk6565
11 Декабря 2020, 16:06

Флаг им в руки...неужели это когда нибудь произойдет?...лишь бы боссы МЮ перестали кочевряжиться

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