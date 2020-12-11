​«Ювентус» попытается вернуть Погба уже зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Ранее агент французского футболиста Мино Райола заявил, что между Погба и «красными дьяволами» «всё кончено».

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» попытается подписать Погба уже в рамках зимнего трансферного окна. Туринский клуб ожидает сложных переговоров, поскольку ему нужно убедить игрока пойти на снижение зарплаты, а также убедить «Манчестер Юнайтед» отпустить француза в аренду с возможностью выкупа.

Отмечается, что перед трансфером Погба «Ювентусу» нужно будет расстаться с некоторыми своими футболистами.