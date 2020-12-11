Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ в ноябре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в ноябре.

В четырёх ноябрьских матчах чемпионата Англии Фернандеш записал на свой счёт четыре забитых гола и один ассист. Португалец оформил дубль и голевой пас в гостевой игре против «Эвертона» (3:1), а также забивал в матчах с «Вест Бромвичем» (1:0) и «Саутгемптоном» (3:2).

Напомним, что Бруну Фернандеш перебрался в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе текущего года. Согласно данным портала transfermarkt, «красные дьяволы» заплатили 55 миллионов евро.