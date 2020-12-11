«Шеффилд Юнайтед» может подписать экс-игрока «Спартака»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание Daily Mail.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 30-летнего аргентинского игрока проявляет «Шеффилд Юнайтед», который подыскивает усиление в оборонительную линию.

«Клинки» хотели подписать аргентинца еще минувшим летом, однако тогда сделка не состоялась по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что Маркос может вернуться в «Спартак», цвета которого защищал с 2010-го по 2012-го год. Ранее он также выступал за «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг».

В текущем сезоне Рохо не сыграл за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.