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«Шеффилд Юнайтед» может подписать экс-игрока «Спартака»

11 Декабря 2020, 13:28,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание Daily Mail.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 30-летнего аргентинского игрока проявляет «Шеффилд Юнайтед», который подыскивает усиление в оборонительную линию.

«Клинки» хотели подписать аргентинца еще минувшим летом, однако тогда сделка не состоялась по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что Маркос может вернуться в «Спартак», цвета которого защищал с 2010-го по 2012-го год. Ранее он также выступал за «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг».

В текущем сезоне Рохо не сыграл за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шеффилд Юнайтед, Маркос Рохо, Трансферы футбола - зима 2021
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