Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью - лучший тренер АПЛ в ноябре

11 Декабря 2020, 13:06,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признан лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге. Португальский специалист сообщил об этом посредством своего «Инстаграма».

В поединках минувшего месяца столичный коллектив одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Отметим, что на награду также претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси», две победы и ничья), Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед», три победы и поражение), Дэвид Мойес («Вест Хэм», три победы).

После сыгранных 11 туров «Тоттенхэм» набрал 24 очка и занимает первое место в таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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