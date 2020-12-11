Моуринью - лучший тренер АПЛ в ноябре

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признан лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге. Португальский специалист сообщил об этом посредством своего «Инстаграма».

В поединках минувшего месяца столичный коллектив одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Отметим, что на награду также претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси», две победы и ничья), Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед», три победы и поражение), Дэвид Мойес («Вест Хэм», три победы).

После сыгранных 11 туров «Тоттенхэм» набрал 24 очка и занимает первое место в таблице английской Премьер-лиги.