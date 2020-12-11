Виллиан может продолжить карьеру в Испании

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11 Декабря 2020, 11:27,
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Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует издание El Gol Digital.
Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании 32-летнего футболиста проявляет севильский «Бетис». Руководство «канониров» недовольно игрой Виллиана и готово рассмотреть варианты продажи игрока в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразилец сыграл десять матчей, в которых трижды ассистировал одноклубникам. Контракт вингера с лондонским клубом истекает летом 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бетис, Виллиан, Трансферы футбола - зима 2021