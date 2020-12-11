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Виллиан может продолжить карьеру в Испании

11 Декабря 2020, 11:27,

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Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует издание El Gol Digital.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании 32-летнего футболиста проявляет севильский «Бетис». Руководство «канониров» недовольно игрой Виллиана и готово рассмотреть варианты продажи игрока в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразилец сыграл десять матчей, в которых трижды ассистировал одноклубникам. Контракт вингера с лондонским клубом истекает летом 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бетис, Виллиан, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
11 Декабря 2020, 11:47
он теперь никуда не уйдет будет доить до последнего свою зарплату....сомневаюсь что бетис предложит ему 200 кусков в неделю....
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