Рэшфорд не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

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11 Декабря 2020, 10:24,
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался относительно своего будущего в манкунианском гранде.
«Никогда не думал о переходе в другой клуб. Если надену футболку другой команды, это будет неправильным решением. Я хочу приносить как можно больше пользы «красным дьяволам». Надеюсь, что проведу здесь много времени. Не собираюсь уходить», - передает слова нападающего издание The Times.
Напомним, что Рэшфорд является воспитанником футбольной академии «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Маркус провел десять поединков, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд