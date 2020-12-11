Рэшфорд не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался относительно своего будущего в манкунианском гранде.

«Никогда не думал о переходе в другой клуб. Если надену футболку другой команды, это будет неправильным решением. Я хочу приносить как можно больше пользы «красным дьяволам». Надеюсь, что проведу здесь много времени. Не собираюсь уходить», - передает слова нападающего издание The Times.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Маркус провел десять поединков, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.