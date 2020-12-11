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Рэшфорд не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

11 Декабря 2020, 10:24,

Global Look Press

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался относительно своего будущего в манкунианском гранде.

«Никогда не думал о переходе в другой клуб. Если надену футболку другой команды, это будет неправильным решением. Я хочу приносить как можно больше пользы «красным дьяволам». Надеюсь, что проведу здесь много времени. Не собираюсь уходить», - передает слова нападающего издание The Times.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Маркус провел десять поединков, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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