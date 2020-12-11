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«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма»

11 Декабря 2020, 09:58,

Global Look Press

Хавбек сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку в грядущее зимнее трансферное окно, сообщает издание Daily Mail.

Подписать 24-летнего полузащитника хочет французский «ПСЖ». Руководство парижского гранда планирует арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. «Шпоры» в свою очередь настаивают на 50 миллионах.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Алли принял участие всего в двух встречах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что полузащитник перебрался в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в 2015-м году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Деле Алли, Трансферы футбола - зима 2021
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