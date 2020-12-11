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«Арсенал» нацелился на защитника «Манчестер Сити»

11 Декабря 2020, 09:34,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может продолжить карьеру в другом английском клубе, об этом сообщает издание The Sun.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 19-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал». Рулевой «канониров» Микель Артета настаивает на приобретении своего соотечественника.

Ранее сообщалось, что подписать Гарсию собирается каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне защитник провел за манкунианцев семь матчей во всех турнирах. Его трудовое соглашение с «Манчестер Сити» истекает летом 2021-го года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия
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